Происшествия

12 минут назад

Из парка украли ёлку

1 88
#кража
Из парка украли ёлку

Злоумышленник уже найден.

Из Нижнего парка Липецка украли ёлку. Голубая ель исчезла под покровом ночи - для этого злоумышленнику понадобилось всего 10 минут. Директор парка, обнаружив пропажу, на утро обратился в полицию. 

По горячим следам подозреваемого в краже ели задержали - им оказался 46-летний ранее судимый мужчина. По факту исчезновения ели возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". 


1 88
#кража

Комментарии (1)

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Липчанин

1 минуту назад
рановато еще ,снег не выпал даже
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