Из парка украли ёлку

Злоумышленник уже найден.

Из Нижнего парка Липецка украли ёлку. Голубая ель исчезла под покровом ночи - для этого злоумышленнику понадобилось всего 10 минут. Директор парка, обнаружив пропажу, на утро обратился в полицию.



По горячим следам подозреваемого в краже ели задержали - им оказался 46-летний ранее судимый мужчина. По факту исчезновения ели возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража".





