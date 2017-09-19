Происшествия
43 минуты назад
В Липецке «заминировали» сразу три крупных торговых центра
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Неизвестные сообщили о бомбах в ТРЦ «Липецк», «Малибу» и «Ревьера».
Сегодня днем в полицию поступили сообщения о взрывных устройствах якобы заложенных в ТРЦ «Липецк», «Малибу» и «Ревьера».
Сейчас эти сообщения проверяют сотрудники правоохранительных органов. Из торгового центра «Малибу» персонал и посетители были эвакуированы сразу после тревожного звонка - сейчас несколько десятков работников бутиков и магазинов центра ждут, когда его помещения осмотрят кинологические наряды.
Напомним, что с вечера 10 сентября в экстренные службы крупных российских городов поступают анонимные сообщения о минировании социальных и административных объектов: школ, институтов, вокзалов, торговых центров, а также жилых зданий. Людей эвакуировали из зоны риска, но никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Сейчас эти сообщения проверяют сотрудники правоохранительных органов. Из торгового центра «Малибу» персонал и посетители были эвакуированы сразу после тревожного звонка - сейчас несколько десятков работников бутиков и магазинов центра ждут, когда его помещения осмотрят кинологические наряды.
Напомним, что с вечера 10 сентября в экстренные службы крупных российских городов поступают анонимные сообщения о минировании социальных и административных объектов: школ, институтов, вокзалов, торговых центров, а также жилых зданий. Людей эвакуировали из зоны риска, но никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
8 2131
Анна Ванна
ГОША
Продавцам-
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ФСБ - не спи, бери отморозка