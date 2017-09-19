Происшествия

43 минуты назад

В Липецке «заминировали» сразу три крупных торговых центра

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#телефонный терроризм
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В Липецке «заминировали» сразу три крупных торговых центра

Неизвестные сообщили о бомбах в ТРЦ «Липецк», «Малибу» и «Ревьера».

Сегодня днем в полицию поступили сообщения о взрывных устройствах якобы заложенных в ТРЦ «Липецк», «Малибу» и «Ревьера».

Сейчас эти сообщения проверяют сотрудники правоохранительных органов. Из торгового центра  «Малибу» персонал и посетители были эвакуированы сразу после тревожного звонка - сейчас несколько десятков работников бутиков и магазинов центра ждут, когда его помещения осмотрят кинологические наряды.

Напомним, что с вечера 10 сентября в экстренные службы крупных российских городов поступают анонимные сообщения о минировании социальных и административных объектов: школ, институтов, вокзалов, торговых центров, а также жилых зданий. Людей эвакуировали из зоны риска, но никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
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#телефонный терроризм
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Комментарии (8)

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Анна Ванна

2 минуты назад
Чурки, в заголовке АПШИБКА, ТРЦ называется не «РЕвьера», в «РИвьера»!
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ГОША

7 минут назад
ЖОПА У ДЕВКИ В БЕЖЕВЫХ ЛОСИНАХ С ЧЕРНЫМИ ВОЛОСАМИ ХОРОША!!!
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Продавцам-

17 минут назад
Проверьте товар после посещения полицаев
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*

24 минуты назад
С утра рИвьера ТЦ назывался
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СЕГОДНЯ В ВОРОНЕЖЕ

26 минут назад
Было много ложных звонков
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РИВЬЕРА

30 минут назад
НЕ РЕВЬЕРА!
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ФСБ - не спи, бери отморозка -2

33 минуты назад
это в новости про Школьника раненного ножем
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ФСБ - не спи, бери отморозка

34 минуты назад
В соседней ветке на этом сайте есть комментарий ТЕРРОРИСТА ИЗ ЛИПЕЦКА о том, что они собираются взрывать кинотеатры, если покажут матильду
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