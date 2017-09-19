В Липецке «заминировали» сразу три крупных торговых центра

Неизвестные сообщили о бомбах в ТРЦ «Липецк», «Малибу» и «Ревьера».

Сегодня днем в полицию поступили сообщения о взрывных устройствах якобы заложенных в ТРЦ «Липецк», «Малибу» и «Ревьера».



Сейчас эти сообщения проверяют сотрудники правоохранительных органов. Из торгового центра «Малибу» персонал и посетители были эвакуированы сразу после тревожного звонка - сейчас несколько десятков работников бутиков и магазинов центра ждут, когда его помещения осмотрят кинологические наряды.



Напомним, что с вечера 10 сентября в экстренные службы крупных российских городов поступают анонимные сообщения о минировании социальных и административных объектов: школ, институтов, вокзалов, торговых центров, а также жилых зданий. Людей эвакуировали из зоны риска, но никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

