Занятия частично приостановлены уже в четырёх школах города

Частичный карантин сегодня введён в школах №41 и №49.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, с целью предупреждения массового распространения энтеровирусной инфекции, гриппа и других ОРВИ частично приостановлены занятия еще в двух школах города.



По состоянию на 15:00 19 сентября в школе №41 занятия приостановлены в двух классах с 19 по 25 сентября, в школе №49 – в двух классах с 20 по 25 сентября.



С 13 по 19 сентября в школе №2 приостановлены занятия в двух классах, с 14 по 19 сентября – в одном классе гимназии №12.

