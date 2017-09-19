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сегодня, 16:25

Занятия частично приостановлены уже в четырёх школах города

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#карантин #ОРВИ #грипп
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Занятия частично приостановлены уже в четырёх школах города

Частичный карантин сегодня введён в школах №41 и №49.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, с целью предупреждения массового распространения энтеровирусной инфекции, гриппа и других ОРВИ частично приостановлены занятия еще в двух школах города.

По состоянию на 15:00 19 сентября в школе №41 занятия приостановлены в двух классах с 19 по 25 сентября, в школе №49 – в двух классах с 20 по 25 сентября.  

С 13 по 19 сентября в школе №2 приостановлены занятия в двух классах, с 14 по 19 сентября – в одном классе гимназии №12.
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#карантин #ОРВИ #грипп
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