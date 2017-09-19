Погода в Липецке

сегодня, 16:14

В Липецкой области сухо и до +23

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#жара
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В Липецкой области сухо и до +23

В ближайшие трое суток под влиянием антициклона на территории Липецкой области установится комфортная погода без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-16 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 18-23 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем 19-21 тепла.

День 20 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 1 градус мороза.

288
#жара
1

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