В Липецке раздадут бесплатно домашних животных

А также проведут сбор кормов и ветпрепаратов

Приют для бездомных животных «Территория спасения» 23 сентября в парке Победы проведет акцию по раздаче домашних животных.

Акция будет проходить в виде выставке. Желающие могут сначала познакомиться с понравившимся животным, погулять с ним и лишь потом забрать себе.

Все животные здоровы, привиты, обработаны. Передаются животные по договору безвозмездной передачи с дальнейшим ненавязчивым отслеживанием, сообщили в приюте.

Кроме того, в этот день состоится сбор для приюта корма для кошек и собак, мясные и рыбные консервы, крупы (геркулес, гречка, сечка), ветпрепараты для обработки о паразитов, средства гигиены (мыло, моющие средства, перчатки, бахилы, одноразовые впитывающие пленки) и дезсредства, лекарства, капельницы, шприцы, вата, бинты, поводки, ошейники, миски, игрушки для животных, в неограниченном количестве ветошь, старые одеяла, пледы.