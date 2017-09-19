Общество

сегодня, 15:58

В Липецке раздадут бесплатно домашних животных

3 603
#животные #раздача
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В Липецке раздадут бесплатно домашних животных

А также проведут сбор кормов и ветпрепаратов

Приют для бездомных животных «Территория спасения» 23 сентября в парке Победы проведет акцию по раздаче домашних животных.

Акция будет проходить в виде выставке. Желающие могут сначала познакомиться с понравившимся животным, погулять с ним и лишь потом забрать себе.

Все животные здоровы, привиты, обработаны. Передаются животные по договору безвозмездной передачи с дальнейшим ненавязчивым отслеживанием, сообщили в приюте.

Кроме того, в этот день состоится сбор для приюта корма для кошек и собак,  мясные и рыбные консервы, крупы (геркулес, гречка, сечка), ветпрепараты для обработки о паразитов, средства гигиены (мыло, моющие средства, перчатки, бахилы, одноразовые впитывающие пленки) и дезсредства,  лекарства, капельницы, шприцы, вата, бинты,  поводки, ошейники, миски, игрушки для животных, в неограниченном количестве ветошь, старые одеяла, пледы.

 

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#животные #раздача
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Комментарии (3)

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5 минут назад
Большинству надо раздать пакеты с надписью "убирайте говно за своими питомцами". Достали сердобольные.наступить уже негде от вашей доброты
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Ангел

31 минуту назад
Давно помогаю этому приюту, молодцы они! Столько сил вкладывают, спасают, лечат, пристраивают! Обязательно пойду на выставку, вкусняшки отнесу собачкам))
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Мнение

сегодня, 16:25
Возьмите счастье в дом или хотя бы помогите выжить хвостикам в наше нелёгкое время.
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