Общество

33 минуты назад

Новые депутаты Липецкого горсовета разобрались по комиссиям

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Новые депутаты Липецкого горсовета разобрались по комиссиям

Значки и "корочки" новенькие парламентарии получат на ближайшей сессии.

Новые депутаты Липецкого горсовета, доизбранные на выборах 10 сентября, выбрали себе постоянные комиссии, в которых будут заседать.

Так, Евгения Донских, депутат по 12-му округу (кстати, дочь бывшего спикера горсовета Валерия Синюца), изъявила желание работать в комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи, а также в комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии.

Екатерина Пинаева (15-й округ) будет заседать в комиссиях по бюджету и муниципальной собственности и по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству.

Кирилл Ерихов (22-й округ) вольется в число участников комиссий по бюджету и муниципальной собственности и по ЖКХ, градостроительству и землепользованию.

Владимир Иванов (29-й округ) станет действующим лицом комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.    
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Комментарии (1)

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избиратель

3 минуты назад
Если бы выборы могли что-то изменить, их бы отменили.
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