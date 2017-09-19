Новые депутаты Липецкого горсовета разобрались по комиссиям

Значки и "корочки" новенькие парламентарии получат на ближайшей сессии.

Новые депутаты Липецкого горсовета, доизбранные на выборах 10 сентября, выбрали себе постоянные комиссии, в которых будут заседать.



Так, Евгения Донских, депутат по 12-му округу (кстати, дочь бывшего спикера горсовета Валерия Синюца), изъявила желание работать в комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи, а также в комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии.



Екатерина Пинаева (15-й округ) будет заседать в комиссиях по бюджету и муниципальной собственности и по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству.



Кирилл Ерихов (22-й округ) вольется в число участников комиссий по бюджету и муниципальной собственности и по ЖКХ, градостроительству и землепользованию.



Владимир Иванов (29-й округ) станет действующим лицом комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.

