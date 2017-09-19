Происшествия

37 минут назад

Липецкий байкер протаранил фургон из Украины

9 327
#авария #ДТП
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Липецкий байкер протаранил фургон из Украины

Мотоциклист попал в больницу.

Сегодня в Липецке на Воронежском шоссе произошло ДТП с участием фургона «Мерседес» из Украины и мотоцикла «Днепр».

Как рассказывают водитель и пассажиры фургона, они ехали в сторону Воронежа, потом начали поворачивали налево. Встречный поток автомобилей их пропустил, машина завершала маневр, как со стороны обочины выехал мотоциклист и врезался в заднюю часть фургона.

- Нам показалось, что молодой человек был пьян, - рассказывают украинцы. – На вид ему лет 27-28. Приехала машина «скорой помощи» и увезла парня. У нас оказалось пробито колесо и помята машина. Больше никто не пострадал.


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9 327
#авария #ДТП
1

Комментарии (9)

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Вася

5 минут назад
На задней части фургона имя водилы - Марик. Байкер, хех, не байкер а ушлепок на рыдване. Самокатчики замучали уже.
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С того света

6 минут назад
моторола, писульку пишешь?
ответить

Главное не написали

21 минуту назад
Что в фургоне то везли? Контрабанду или взрывчатку?
ответить

....

23 минуты назад
обсмотрелся первого канала и на таран пошел...
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Бывалый

25 минут назад
Это ЖУЖА решил самоубиться!
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Кардашъ

27 минут назад
Опять хруст отличился. двухколёсные олени Хрусты!
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моторола

29 минут назад
красава. хохлов ток так и надо
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То be

30 минут назад
Continued... ,этого тоже будем вспоминать 18 сентября
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123 таксист

32 минуты назад
У порошенко бабла много -починит
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