Липецкий байкер протаранил фургон из Украины

Мотоциклист попал в больницу.

Сегодня в Липецке на Воронежском шоссе произошло ДТП с участием фургона «Мерседес» из Украины и мотоцикла «Днепр».

Как рассказывают водитель и пассажиры фургона, они ехали в сторону Воронежа, потом начали поворачивали налево. Встречный поток автомобилей их пропустил, машина завершала маневр, как со стороны обочины выехал мотоциклист и врезался в заднюю часть фургона.

- Нам показалось, что молодой человек был пьян, - рассказывают украинцы. – На вид ему лет 27-28. Приехала машина «скорой помощи» и увезла парня. У нас оказалось пробито колесо и помята машина. Больше никто не пострадал.



