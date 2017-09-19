Спорт

48 минут назад

Липецкий тренер по каратэ провел общероссийский семинар в Анапе (ФОТО)

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#Каратэ #всестилевое каратэ #Бедоян
Липецкий тренер по каратэ провел общероссийский семинар в Анапе (ФОТО)

А его подопечные достойно постояли за честь нашей области на татами.

В Анапе на юбилейных X Всероссийских Играх боевых искусств отлично представили наш регион спортсмены федерации всестилевого каратэ.

На счету наших бойцов 5 медалей, а президент липецкого регионального отделения федерации всестилевого каратэ России Владимир Бедоян не только был арбитром соревнований, но и провел общероссийский судейский семинар для своих коллег из других городов.

«Золотую» Всероссийских Игр завоевала ельчанка Вероника Лукина, правда ей для этого не пришлось биться на татами: наша девушка была лучшей в «ката» т.е. в демонстрации обязательной техники.

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Остальные награды земляки завоевали в «кумитэ» т.е. в боях. Воспитанник Владимира Бедояна Иван Краснобородько выступал седи старших юношей 16—17 лет в весовой категории до 85 кг. На пути к финалу Иван победил нескольких соперников, а в бою за «золото» встретился с победителем юношеского первенства Европы из Твери Зубковым. Упорный поединок принес победу тверичу, а наш каратист получил «серебряную» медаль.

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В этом же возрасте и весе ельчанин Даниил Селиверстов (тренер Армен Акопын) выиграл «бронзовую» медаль, в поединке за 3-е место одержав досрочную победу после сильнейшего лоу-кика по бедру соперника.

Липчанин Сергей Марков (16-17 лет, до 60 кг, тренер Александр Горбунов) занял 2-е место, а Иван Гордеев из Ельца (16-17 лет, до 75 кг) – третье.

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Отлично справились с судейством соревнований и повысили свой статус арбитров Армен Акопян, Михаил Кобзев (Елец), Александр Горбунов (Липецк). Владимир Бедоян в Анапе был главным судьей на площадке.

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Как рассказал GOROD48 Владимир Бедоян, теперь наши спортсмены готовятся к Спартакиаде школьников в Сочи, в программу которой впервые было включено всестилевое каратэ. Кроме того, четверо представителей Липецкого регионального отделения ФВКР от Российского союза Боевых Искусств, будут представлять нашу область на 19 Всемирном Фестивале Молодёжи и студентов, который пройдёт тоже в Сочи.

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#Каратэ #всестилевое каратэ #Бедоян

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