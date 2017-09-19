Общество

54 минуты назад

Какими должны быть стандарты красоты?

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#Говорит Липецк
Какими должны быть стандарты красоты?

 Липчане рассказали о своих вкусах.


19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. Стандарты красоты с того времени сильно изменились. Все помнят клише 90-60-90. Теперь мода дает нам немного расслабиться и диктует новое правило женской красоты – силуэт «песочные часы» - это предполагает наличие выраженных груди и бедер в сочетании с тонкой талией.

Сегодня мы решили узнать, какие стандарты красоты у липчан. Причем речь вели не только о женщинах.
213
#Говорит Липецк

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