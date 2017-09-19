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Автор памятника Калашникову ответил на критику Макаревича‍

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#Калашников #Макаревич #памятник
Автор памятника Калашникову ответил на критику Макаревича‍

Макаревич взбесился из-за памятника Калашникову в Москве. "Ну почему такая бездарная, уродливая скульптура?".

Создатель нового памятника конструктору Михаилу Калашникову, архитектор Салават Щербаков в интервью RT прокомментировал слова музыканта Андрея Макаревича о "бездарности" и "уродстве" монумента, - передает РИА-Новости.

"Никакой танцор или певец не будет слышать мнение скульптора, как он станцевал или спел. Это профессия и не надо в неё лезть", — отметил Щербаков.

Архитектор добавил, что даже профессионалы в его сфере ведут себя скромно и не преподносят свое мнение "как истину в последней инстанции".

Ранее лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич раскритиковал новый памятник Калашникову, заявив, что скульптура не получила бы одобрение даже в советское время.

Скульптуру открыли 19 сентября в Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Она была установлена по инициативе Российского военно-исторического общества. Председатель организации, министр культуры Владимир Мединский отметил, что оружейник Михаил Калашников воплощал лучшие черты русского человека, а разработанный им автомат стал своего рода культурным брендом России.
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#Калашников #Макаревич #памятник

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