Дорожная развязка у микрорайона Европейский построена... без разрешения!

К такому выводу пришла Счетная палата Липецка.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности депутаты Липецкого горсовета заслушали отчёт Счетной палаты Липецка об эффективности использования бюджетных средств при строительстве транспортной развязки микрорайона "Европейский".



Удивительно, но факт: по результатам проверки выяснилось, что строительство кольца у микрорайона "Елецкий" подрядчик начал без получения на это соответствующего разрешения! Впрочем, иных нарушений ревизоры не обнаружили.



Дорога, связавшая микрорайон с городом на новом елецком выезде, обошлась мэрии в 121 млн рублей. Ревизоры выявили криво установленный подрядчиком, ООО "ЛДСП-1" дорожный знак дорожного движения, отсутствие части газона, демонтированное ограждение пешеходного перехода. Также аудиторы установили факт перерасхода бюджетных средств на сумму 441 тысячу рублей - на эту сумму Счетная палата не досчиталась 15 тонн металлических конструкций, используемых в качестве барьера, разделяющего транспортные потоки по елецкому шоссе.



Директор МКУ "Управление строительства Липецка" Сергей Косинов пояснил депутатам, что подрядчик по первому требованию вернул спорную сумму в городскую казну.

