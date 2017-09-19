Юных липчан накормят солдатской кашей и покажут боевую технику

На военном аэродроме Липецка пройдет традиционная акция "В армии служить почетно!"

22 сентября года на военном аэродроме Липецкого авиацентра управление внутренней политики Липецкой области совместно с военным комиссариатом Липецкой области, ОБУ «Центр патриотического воспитания населения Липецкой области» в рамках реализации государственной программы «Реализация внутренней политики Липецкой области» организует областную гражданско-патриотическую акцию «В Армии служить – почётно!».



Мероприятие откроется торжественным митингом, в котором примут участие руководители Липецкой области, призывники и их родители, представители военных комиссариатов, воспитанники кадетских классов, члены молодежных, военно-патриотических и ветеранских объединений Липецкой области, военнослужащие по призыву, команды из городов и районов области (более 1000 человек). Участники-команды городов и районов области продемонстрируют свои умения в смотре строевой слаженности.



В ходе мероприятия победители смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе по итогам 2016 г., руководители команд, занявших первые места по итогам соревнований в областных военно-спортивных играх и спартакиадах допризывной молодежи в 2017 г. получат памятные подарки и Благодарность главы администрации Липецкой области.



Участники акции познакомятся с бытом военнослужащих Липецкого авиацентра, побывают в расположении подразделений, на летном поле авиацентра, а также смогу попробовать настоящей солдатской каши из полевой кухни. На летном поле авиацентра будут представлены новейшие образцы авиатехники, стрелкового оружия, автомобильной и специальной техникой РОСТО (ДОСААФ), Главного управления МЧС России по Липецкой области и УМВД России по Липецкой области, сообщают в областном центре патриотического воспитания.

