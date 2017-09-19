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На учениях «Запад-2017» вертолет дал залп по зрителям
В ходе происшествия есть пострадавшие.
Во время белорусско-российских учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" в Ленинградской области боевой вертолет Ка-52 из-за сбоя выполнил непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля" по зрителям, из-за чего двое человек оказались в госпитале, - пишет "Газета.ru".
В сети появились видеозаписи, где, как утверждается, во время учений "Запад-2017" на полигоне под Лугой, военный вертолет выстрелил не по цели. Точно неизвестно, когда произошел инцидент. Однако из сообщения пресс-службы Западного военного округа следует, что 17 сентября экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации "отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха". По словам источника издания, вертолеты летели на цели, когда произошел инцидент: «Оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами". Из-за большого разлета осколков «сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы". "Пострадали, скорее всего, журналисты", — сообщил осведомленный источник 66.ru.
По сообщению портала 66.ru, который ссылается на осведомленный источник, ударный вертолет Ка-52 произвел непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля".
"Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале", — сообщил источник.
Как сообщает "Фонтанка.ру", у военного вертолета произошло несанкционированное замыкание цепи стрельбы, то есть он выстрелил не по цели. Три снаряда попали в зону, где была расположена военная техника и образовалась стихийная парковка как военных, так и гражданских машин.
"От взрывной волны точно пострадали две военные машины — грузовая и легковая. Также говорят о том, что взрывной волной контузило человека", — отмечает издание.
На видео, опубликованном СМИ, видно, как один из летящих на камеру вертолетов выпускает ракету в сторону машин и людей.
В сети появились видеозаписи, где, как утверждается, во время учений "Запад-2017" на полигоне под Лугой, военный вертолет выстрелил не по цели. Точно неизвестно, когда произошел инцидент. Однако из сообщения пресс-службы Западного военного округа следует, что 17 сентября экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации "отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха". По словам источника издания, вертолеты летели на цели, когда произошел инцидент: «Оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами". Из-за большого разлета осколков «сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы". "Пострадали, скорее всего, журналисты", — сообщил осведомленный источник 66.ru.
По сообщению портала 66.ru, который ссылается на осведомленный источник, ударный вертолет Ка-52 произвел непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля".
"Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале", — сообщил источник.
Как сообщает "Фонтанка.ру", у военного вертолета произошло несанкционированное замыкание цепи стрельбы, то есть он выстрелил не по цели. Три снаряда попали в зону, где была расположена военная техника и образовалась стихийная парковка как военных, так и гражданских машин.
"От взрывной волны точно пострадали две военные машины — грузовая и легковая. Также говорят о том, что взрывной волной контузило человека", — отмечает издание.
На видео, опубликованном СМИ, видно, как один из летящих на камеру вертолетов выпускает ракету в сторону машин и людей.