О первом в России скаковом обществе расскажет выставка

На выставке будут представлены фотографии, свидетельства конных заводов, которые выдавались хозяевам рысаков.

22 сентября в Лебедянском краеведческом музее им. Черменского откроется выставка «190 лет со дня открытия первого регулярного ипподрома в городе Лебедянь».



Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, посетители познакомятся с историей создания и деятельностью скакового общества, которое было организовано в Лебедяни в 1826 году, узнают об открытии в 1927 году ипподрома.



В экспозиции будут представлены книги и публикации о популярных в свое время испытаниях лошадей скаковых, рысистых и тяжеловозных пород, устраиваемых в небольшом провинциальном городе. Желающие смогут ознакомиться со списками почетных и действительных членов соревнователей и участников испытаний лошадей Лебедянского скакового общества. На выставке также будут представлены фотографии, свидетельства конных заводов, которые выдавались хозяевам рысаков.



Напомним, скаковое общество было образовано в Лебедяни в 1826 году первым в тогдашней России, и в него входили (и постоянно приезжали в Лебедянь) люди из высшего российского общества.



Первые официальные лошадиные скачки с программой, судейством и призами были проведены в Лебедяни 19 сентября 1825 года. Их успех среди знатоков и привел к мысли создания скакового общества. Вскоре был составлен его устав, одобрен императором, утвержден губернской администрацией. Учредителями стали известные всей России люди: видные конезаводчики и ценители лошадей. Заседания общества и скачки проводились ежегодно во время Покровской ярмарки и продолжались более недели. На левом низком берегу Дона был устроен ипподром, представлявший по форме квадрат с плавными угловыми поворотами-виражами и длиной около двух верст. У финишной линии с южной стороны «круга», располагались галереи для зрителей. Рядом был установлен призовой столб и флагшток. В 1832 году Лебедянское скаковое общество ввело в программу состязаний бега рысистых лошадей. Как и прежде, в скачках участвовали лишь высокопородистые лошади с известной родословной, специально отбираемые для соревнований.

