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Минобороны РФ ответило на обвинения Литвы в нарушении границы
Минобороны ответило на претензии Литвы по нарушению границ российскими самолетами.
Минобороны России назвало политизированными претензии Литвы о нарушении воздушного пространства российскими самолетами во время учений "Запад-2017". Российские самолеты приблизились к литовской границе из-за грозы, предварительно предупредив об этом Литву, - добавили в российском ведомстве.
Накануне президент Литвы Даля Грибаускайте обратилась в ООН с заявлением, что учения «Запад-2017» представляют угрозу всему миру.
Российское Минобороны, комментируя претензии Литвы о вхождении российских самолетов в литовское воздушное пространство во время совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017", назвало подобные обвинения политизированными.
"Расцениваем претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения «Запад-2017» как политизированные и не соответствующие действительности", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Накануне МИД Литвы вызвал российского посла, чтобы вручить ноту в связи с якобы нарушением российскими военно-транспортными самолетами Ил-76 воздушного пространства страны. По данным ведомства, инцидент произошел 16 сентября, его зафиксировали средства вооруженных сил Литвы по наблюдению за воздушным пространством.
Литовский МИД потребовал, чтобы российские ведомства, ответственные за произошедшее, предоставили объяснения и приняли меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
В Минобороны России рассказали, что в субботу, 16 сентября, два российских самолета Ил-76 осуществляли плановый перелет с аэродрома «Таганрог» Ростовской области на аэродром "Черняховск" Калининградской области.
Маршрут проходил над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с установленными правилами использования воздушного пространства, отметили военные.
По их словам, пилоты были вынуждены отклониться от маршрута в сторону воздушной границы Литвы из-за возникшего грозового фронта, который угрожал безопасности людей и экипажа. При этом российская сторона предварительно отправила запрос зональному центру контроля воздушного пространства в Вильнюсе.
"После получения соответствующего разрешения от литовской стороны самолеты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут. Со стороны литовских органов управления воздушным движением претензий к экипажам российских самолетов не было», — сообщили в Минобороны, отметив, что никаких претензий по военно-дипломатическим каналам от литовской стороны на протяжении последующих двух суток не поступало.
В понедельник, 18 сентября, президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с генсеком ООН Антониу Гуттеришем заявила, что учения «Запад-2017», которые начались 14 сентября и проходят на территории Белоруссии и России, представляют угрозу всему миру и безопасности в регионе в частности, а также назвала военные маневры действиями "агрессивного характера".
По ее словам, об агрессивном и наступательном характере маневров свидетельствует моделирование в ходе них реального конфликта со странами, входящими в НАТО, сокрытие данных о масштабе и сценариях учений, дислокация военнослужащих и тактического вооружения, неконвенциональные действия.
"Сконцентрированное в Калининградской области ядерное оружие, артиллерия и ракеты способны достичь даже Лиссабона. Мир должен извлечь уроки из того, что произошло с Крымом, Приднестровьем, Южной Осетией и Абхазией, и не смотреть сквозь пальцы на агрессивные действия. Делая уступки тем, кто совершает насилие, мы лишь побуждаем их идти дальше. Роль ООН в деле обеспечения мира и безопасности является крайне важной", — указывается в сообщении пресс-службы президента Литвы.
Учения «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября на полигонах в Белоруссии, а также Калининградской, Псковской и Ленинградской областях России. К маневрам привлечены около 12,7 тыс. военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей, - пишет "Газета.ru".
Для планирования совместных действий от российской стороны привлекаются оперативные группы других силовых ведомств — МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС.
"Учение "Запад-2017", помимо антитеррористической направленности, носит сугубо оборонительный характер. Несмотря на то что его основная часть проводится на территории Белоруссии, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону", — подчеркнули в Минобороны.
Накануне президент Литвы Даля Грибаускайте обратилась в ООН с заявлением, что учения «Запад-2017» представляют угрозу всему миру.
Российское Минобороны, комментируя претензии Литвы о вхождении российских самолетов в литовское воздушное пространство во время совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017", назвало подобные обвинения политизированными.
"Расцениваем претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения «Запад-2017» как политизированные и не соответствующие действительности", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Накануне МИД Литвы вызвал российского посла, чтобы вручить ноту в связи с якобы нарушением российскими военно-транспортными самолетами Ил-76 воздушного пространства страны. По данным ведомства, инцидент произошел 16 сентября, его зафиксировали средства вооруженных сил Литвы по наблюдению за воздушным пространством.
Литовский МИД потребовал, чтобы российские ведомства, ответственные за произошедшее, предоставили объяснения и приняли меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
В Минобороны России рассказали, что в субботу, 16 сентября, два российских самолета Ил-76 осуществляли плановый перелет с аэродрома «Таганрог» Ростовской области на аэродром "Черняховск" Калининградской области.
Маршрут проходил над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с установленными правилами использования воздушного пространства, отметили военные.
По их словам, пилоты были вынуждены отклониться от маршрута в сторону воздушной границы Литвы из-за возникшего грозового фронта, который угрожал безопасности людей и экипажа. При этом российская сторона предварительно отправила запрос зональному центру контроля воздушного пространства в Вильнюсе.
"После получения соответствующего разрешения от литовской стороны самолеты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут. Со стороны литовских органов управления воздушным движением претензий к экипажам российских самолетов не было», — сообщили в Минобороны, отметив, что никаких претензий по военно-дипломатическим каналам от литовской стороны на протяжении последующих двух суток не поступало.
В понедельник, 18 сентября, президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с генсеком ООН Антониу Гуттеришем заявила, что учения «Запад-2017», которые начались 14 сентября и проходят на территории Белоруссии и России, представляют угрозу всему миру и безопасности в регионе в частности, а также назвала военные маневры действиями "агрессивного характера".
По ее словам, об агрессивном и наступательном характере маневров свидетельствует моделирование в ходе них реального конфликта со странами, входящими в НАТО, сокрытие данных о масштабе и сценариях учений, дислокация военнослужащих и тактического вооружения, неконвенциональные действия.
"Сконцентрированное в Калининградской области ядерное оружие, артиллерия и ракеты способны достичь даже Лиссабона. Мир должен извлечь уроки из того, что произошло с Крымом, Приднестровьем, Южной Осетией и Абхазией, и не смотреть сквозь пальцы на агрессивные действия. Делая уступки тем, кто совершает насилие, мы лишь побуждаем их идти дальше. Роль ООН в деле обеспечения мира и безопасности является крайне важной", — указывается в сообщении пресс-службы президента Литвы.
Учения «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября на полигонах в Белоруссии, а также Калининградской, Псковской и Ленинградской областях России. К маневрам привлечены около 12,7 тыс. военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей, - пишет "Газета.ru".
Для планирования совместных действий от российской стороны привлекаются оперативные группы других силовых ведомств — МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС.
"Учение "Запад-2017", помимо антитеррористической направленности, носит сугубо оборонительный характер. Несмотря на то что его основная часть проводится на территории Белоруссии, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону", — подчеркнули в Минобороны.