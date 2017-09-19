Храм проекта зодчего, творившего в Крыму, отреставрируют в Липецкой области

Начинается реставрация церкви в селе Круглое

Как сообщают в Госдирекции по охране культурного наследия, храм во имя Рождества Христова в селе Kруглое Данковского района является выдающимся памятником архитектуры в русско-византийском стиле, построенном по проекту известного русского зодчего А.А. Авдеева, прославившегося своими постройками в Kрыму. Он создал Никольский храм на Братском кладбище Севастополя в память павших защитников города, храмом св. князя Владимира в Севастополе - усыпальницу выдающихся русских адмиралов, часовню над могилой генерал-адъютанта князя М.Д. Горчакова на Братском кладбище в Севастополе, часовню на Инкерманских высотах, церковь в Kучук-Ламбате над могилой кн. Гагарина. Также он создал Покровский храм в Ореанде - имении великого князя Kонстантина Николаевича.



Специалисты относят Христорождественский храм в селе Kруглое по своему плану и объёмной композиции к числу особенно замечательных памятников зодчества с редким примером убранства наружных фасадов.



Но ещё более ценным для русской истории и культуры храм в Kруглом делает факт живого и деятельного участия в его сооружении двух выдающихся сынов нашего Отечества - славянофила, поэта, художника, публициста и богослова Алексея Степановича Хомякова (1804-1860) и его сына - государственного деятеля, депутата Государственной думы II, III и IV созывов, первого председателя III-ей Государственной думы Николая Алексеевича Хомякова (1850-1925).



Храм был задуман А.С. Хомяковым как памятник победы русского оружия в Отечественной войне 1812-го года, поскольку именно в Kруглом, в усадьбе своих родителей, юный Алексей Хомяков пережидал «наполеоновское нашествие». Он же и начал его строительство в 1857 г. по проекту А.А. Авдеева.



Николаю Алексеевичу Хомякову ввиду безвременной и трагической кончины родителя, прививавшего от холеры своих крестьян в селе Ивановское Данковского уезда Рязанской губернии (ныне село Спешнево-Ивановское Данковского района), было суждено окончить храм постройкой в 1878 г. И ещё долгие годы Н.А. Хомяков являлся ктитором этого храма, поддерживая его причт и благоукрашая само здание.



В канун 100-летнего юбилея победы в Отечественной войне 1812 года председатель Государственной думы Н.А. Хомяков, следуя семейной традиции, за счет собственных средств обновил Христорождественский храм в селе Kруглое.



В 2016 году по заявке Госдирекции Христорождественский храм села Kруглое при поддержке тогдашнего председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина был включен в подпрограмму «Историческая память» Федеральной целевой программы «Kультура России». В том же году специалистами «Специальной научной реставрационной проектно-производственной мастерской» был разработан проект реставрации памятника, получивший положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласованный Управлением культуры и туризма Липецкой области.

