Сергей Пахомов захотел купить свободу за 5 000 000 рублей

Главный фигурант громкого уголовного дела о подпольных липецких казино попросил заменить ему арест на другую меру пресечения - залог.

Вчера в помещении областного суда началось предварительное слушание Левобережным райсудом Липецка уголовного дела по факту организации преступного сообщества для проведения игорной деятельности под покровительством бывших высокопоставленных сотрудников полиции.



На скамье подсудимых - 11 фигурантов уголовного дела. Семь из них - под стражей, четверо - под подпиской о не выезде. Их действия в зависимости от роли каждого следствием квалифицированы по ряду статей УК РФ: по ч.1,2,3 ст. 210 УК РФ («организация и руководство преступным сообществом и участие в нем»), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, сопряжённых с извлечением дохода в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»), ч.1 ст.318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»).



Среди тех, кто лишен свободы на время предварительного следствия, - коммерсант Сергей Пахомов, которого считают организатором преступного сообщества. По данным следствия, с целью извлечения дохода от игорной деятельности он вовлек в организацию подпольных казино других липчан, в т.ч. сотрудников полиции. Незаконный бизнес принес его организатору прибыль в сумме более 1 миллиарда 300 миллионов рублей, которая была частично легализована посредством долевого строительства гостиницы, кафе и благоустройства территории в центре Липецка.



Сергей Пахомов попросил суд изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на залог. Предприниматель был не прочь отдать за выход на свободу 5 млн рублей - на два миллиона больше, чем в июле 2015 года, когда он обжаловал свой арест.



Под стражей Сергей Пахомов находится вот уже более двух лет. На процессе в Липецком областном суде в июле 2015 года адвокаты предпринимателя уже просили председательствующего в процессе отпустить их подзащитного на свободу под залог. Свою просьбу защитники мотивировали тем, что Пахомов - «общественник, член партии, благотворитель». А еще - любящий сын и муж на то время беременной женщины. Адвокаты попросили суд приобщить к материалам дела характеристику своего клиента, данную соседями по дому. Из нее следовало, что Пахомов - непьющий, интеллигентный молодой человек. Он добрый, аккуратный, ответственный. Принимает активное участие в субботниках. Может убрать свою лестничную площадку. За свой счет меняет лампочки в светильниках. Чист и опрятен. Занимается личным духовным развитием.



Тогда же выступил перед судом и сам обвиняемый. Сергей Пахомов заявил, что никогда ничем предосудительным не занимался. Что его бизнес совершенно легален. Что, следуя призыву президента России Путина, он вложился в строительство, гостиницы, рестораны. Мол, когда его схватили полицейские, он был своем кафе «Лето Club», где с деловым питерским партнером обговаривал появление в городе такого необходимого населению для проведения досуга заведения как ночной клуб. В СИЗО, по его словам, он понял, что «если рая нет, то ад точно существует». И попросил отпустить его домой. Но суд решил оставить Сергея Пахомова под стражей.



Сегодня в 14.00 заседание по делу обвиняемых в создании сети подпольных казино продолжится. Тогда и станет известно, как отреагирует суд на просьбы Сергея Пахомова и шести других подсудимых, тех, кого следствие считает его подельниками, изменить им меру пресечения на домашний арест. Прокурор же ходатайствовал перед судом о том, чтобы продлить всем семи обвиняемым, срок содержания под стражей у которых заканчивается 20-26 сентября, еще на полгода содержания под стражей.



Напомним, ранее в Липецке вынесли приговор одному из фигурантов этого уголовного дела. Женщину, администратора игорных клубов, заключившую сделку со следствием и рассказавшую всю известную ей подноготную криминального бизнеса, суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с назначением штрафа в доход государства в сумме 50 тысяч рублей.

