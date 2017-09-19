Это связано с отсутствием по болезни 20% и более учащихся.

Ещё в одну школу Липецка пришёл карантин по ОРВИ. Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, сегодня о намерении приостановить занятия в двух классах с 20 сентября заявила школа №49.



С целью предупреждения массового распространения гриппа и других ОРВИ в двух школах города уже частично приостанавлен образовательный процесс. Это связано с отсутствием по болезни 20 % и более учащихся. С 13 по 19 сентября в школе №2 приостановлены занятия в двух классах, с 14 по 19 сентября – в одном классе гимназии №12.



Всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость проведения комплекса противоэпидемических мероприятий: утренних фильтров, постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, в том числе режима и качества влажных уборок, соблюдения режимов проветривания и дезинфекции; мониторинга эпидситуации; обязательного уточнения причин отсутствия учащихся.



Напомним, за неделю с 11 по 17 сентября в Липецкой области зарегистрировано 4675 случаев ОРВИ, 78,3% всех случаев за неделю зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.



При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ и пневмоний на прошедшей неделе доля положительных проб составила 53,3%, представленных вирусами парагриппа (46,7% проб) и аденовирусами (6,7%), вирусов гриппа не обнаружено.

