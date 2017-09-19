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сегодня, 11:22

В районе Силикатный озер посадят новый лес

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#лес
В районе Силикатный озер посадят новый лес

А леса региона начнут очищать от мусора

В лесничествах Липецкой области в октябре пройдут мероприятия Всероссийской акции «Живи, лес!».

В рамках акции пройдут посадки молодого леса на землях лесного фонда и на землях населенных пунктов, очистка лесов от мусора. Также будут проведены занятия со школьниками, публичные лекции и выставки, посвященные сохранению лесов, уход за лесными культурами, благоустройство территорий парков и скверов, будут собраны желуди и другие семена лиственных пород для дальнейшего проращивания саженцев.

В Липецке, 12 октября на территории Силикатных озер состоится посадка лесных культур, сосен, на лесном участке, прилегающем к поселку Силикатный и уборку мусора на общей площади 80 га, сообщают в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
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#лес

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гость

6 минут назад
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