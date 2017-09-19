Общество

40 минут назад

В Тербунском районе пройдет праздник картошки

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#праздник #гулянья
В Тербунском районе пройдет праздник картошки

"Тербунская рассыпуха" - гулянья с таким названием пройдут в районе

30 сентября в селе Большая Поляна состоится праздник картошки - «Тербунская рассыпуха».

В программе праздника раздольные русские песни, костюмированные герои, весёлые пляски, выставки-демонстрации старинной утвари местных хозяек, изделий местных умельцев, выставка предметов сельского огородника, выращивающего картошку. На ярмарке расскажут и покажут, во что одевался, во что обувался крестьянин, выращивавший картошку, как готовил любимые блюда из картошки. Чем занимался в свободное от крестьянских работ время, сообщили в администрации Тербунского района.

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#праздник #гулянья

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