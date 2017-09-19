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Велопробег Владивосток - Лиссабон пройдёт через Липецк

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#велопробег
Велопробег Владивосток - Лиссабон пройдёт через Липецк

В нашем городе велопутешественник планирует побывать с 30 сентября по 1 октября.

Грузинский спортсмен Нодар Беридзе отправился в велопутешествие Владивосток - Лиссабон. Путь пролегает через Липецк - в нашем городе спортсмен планирует побывать с 30 сентября по 1 октября, проездом и Тамбова в Воронеж. 

Как сообщил GOROD48 Нодар Беридзе, в нашем городе он планирует переночевать. Также в программе велопутешественника - посещение Парка Победы, встреча с телевидением на въезде в город, возложение цветов к мемориалу на площади Героев, встреча с представителями различных диаспор. В Липецке Нодар Беридзе никогда не был. 

Велопутешествие стартовало почти год назад на острове Русский во Владивостоке. Нодар планирует в конце февраля прибыть в Лиссабон, а 26 мая - в день празднования 100-летия независимости Грузии финишировать в Тбилиси. 

Как сообщает Федерация спортивного туризма России, свой проект Нодар Беридзе назвал «Путь мира» - главная цель путешествия – пропаганда мира и толерантности, укрепление дружественных связей истабилизация добрососедских отношений между Грузией и Россией, всеми народами многонациональной России и стран мира.  

Сам Нодар Беридзе не профессиональный спортсмен-велосипедист. Он долгое время был помощником и менеджером Джумбера Лежавы, грузинского спортсмена и 14-кратного рекордсмена Книги Гиннеса, который за 10 лет - с 1993 по 2003 годы совершил кругосветное путешествие на велосипеде, преодолев 264 тысячи километров. 

Нодар Беридзе вот уже 10 лет является волонтером программы "Жди меня" и приезжая в новые города, продолжает помогать людям искать друг друга. Ему помогают волонтеры, представители диаспор. 

Во время своего путешествия Нодар встречается не только с руководством областей и городов, бизнесменами, членами диаспор, но и с организаторами спортивной жизни, известными людьми, спортсменами, молодежью, ветеранами спорта и простыми людьми многонациональной России. 

По ходу велопробега немало спортсменов и велотуристов присоединяются к Нодару и сопровождают его по своим городам.  Кроме флага Грузии, Нодар везет и флаг Федерации спортивного туризма России. 

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#велопробег

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