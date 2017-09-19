Культура

сегодня, 09:40

В Липецке выставят старинные фотографии

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#выставка #музей
В Липецке выставят старинные фотографии

На выставке можно будет увидеть необычные фотографии политических и общественных деятелей, представителей царской семьи.

22 сентября в Художественном музее им. В. С. Сорокина — Доме Мастера откроется выставка «Старинная фотография» из фондов Государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново".
  
- Эта выставка о том, что исчезло — провинциальном российском городе XIX века, его людях, традициях, культуре, устоях и привычках, сохранившихся в фотографиях, предметах, воспоминаниях, документах, - сообщает музей.  - Благодаря представленным на выставке экспонатам в воображении возникает некий мираж из разноречивого хора голосов прошлого. На выставке можно будет увидеть необычные фотографии людей эпохи, политических и общественных деятелей, представителей царской семьи. В экспозицию вошли фотографии И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. К. Толстого, А.Фета, великого князя Александра Александровича, великой княжны Ольги Константиновны, актрисы Савиной М.Г. и другие. Эти фотографии открывают мир провинциальной дворянской усадьбы с ее традициями, укладом и нравами. 

На выставке будет представлено более 90 музейных предметов (фотографии, книги, альбомы, предметы быта середины 19 и начала 20 веков). 

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#выставка #музей

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