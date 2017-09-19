Происшествия

сегодня, 08:55

Пожилой велосипедист попал под колеса «Лады»

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#авария #ДТП
Пожилой велосипедист попал под колеса «Лады»

Пенсионер попал в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрированы 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.


Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 18 сентября на автодороге «Липецк – Грязи» 36-летний водитель автомобиля «Сузуки», допустил столкновение с грузовиком «Фредлайнер» под управлением 38-летнего водителя. В результате аварии водителя легковушки госпитализировали в ГБСМП №1.
В селе Сошки Грязинского района 33-летний мужчина врезался в дерево на автомобиле «ВАЗ-21063». Травмы получил сам водитель и его пассажиры: 46-летняя женщина и 58-летний мужчина . Все трое были госпитализированы в медицинские учреждения. 

В селе Кузовка Грязинского района произошло столкновение легкового автомобиля «ЗАЗ Сенс» под управлением 56-летнего водителя и мотоцикла «Рейсер» под управлением 27-летнего водителя. В ДТП пострадал мотоциклист, доставлен в ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница», госпитализирован.

В Грязях на улице Красная площадь 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада-210703», сбила 71-летнего велосипедиста. Пострадавший в ДТП велосипедист доставлялся в ГУЗ «Грязинская МРБ», госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1242 нарушения ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, неиспользование ремней безопасности – 67, детских удерживающих устройств - 5, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 55.
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#авария #ДТП

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