Общество

50 минут назад

В Липецке старенький дедушка выдалбливает из бетонных столбов арматуру для ограды могилы

5 508
#пенсионеры #нищета #
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В Липецке старенький дедушка выдалбливает из бетонных столбов арматуру для ограды могилы

В Левобережье завелся своеобразный санитар леса

Пару недель назад липецкий видеоблогер Виталий Лопатко разместил на популярном видеохостинге загадку. В лесопараковой зоне Левобережья, некий дедушка, выкапывает из земли старые бетонные столбы и выдалбливает обычным молотком из них арматуру. 

«Зачем он это делает?» - задался вопросом видеоблогер.

Сначала видеоблогер думал, что старичок сдает арматуру в скупку металлолома и удивился этому факту. Ведь труд титанический, а цена арматуры в скупке невелика. А затем он осмелился, и побеседовал с дедушкой. Как выяснилось, дедуле 80 лет, зовут его Николай, а арматура ему нужна, чтобы сделать из нее ограду на могилу жены. Ведь пенсии на ограду не хватает, объяснил дедуля. 



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#пенсионеры #нищета #
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Комментарии (5)

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Вася

32 секунды назад
Всех так трогает,блин.Скинулись бы деду на оградку, а то и помрет в этой яме. Я бы скинул...
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wwe

20 минут назад
Довела власть людей до ручки....Когда бы такое было...
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Андрей

28 минут назад
Я думал он щебёнку отбивает.
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Наталия

30 минут назад
Сил и здоровья дедушке. Видео трогает за душу.
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111

33 минуты назад
Какой ужас! Плакать хочется. Я в шоке
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