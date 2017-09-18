В Липецке старенький дедушка выдалбливает из бетонных столбов арматуру для ограды могилы

В Левобережье завелся своеобразный санитар леса

Пару недель назад липецкий видеоблогер Виталий Лопатко разместил на популярном видеохостинге загадку. В лесопараковой зоне Левобережья, некий дедушка, выкапывает из земли старые бетонные столбы и выдалбливает обычным молотком из них арматуру.

«Зачем он это делает?» - задался вопросом видеоблогер.

Сначала видеоблогер думал, что старичок сдает арматуру в скупку металлолома и удивился этому факту. Ведь труд титанический, а цена арматуры в скупке невелика. А затем он осмелился, и побеседовал с дедушкой. Как выяснилось, дедуле 80 лет, зовут его Николай, а арматура ему нужна, чтобы сделать из нее ограду на могилу жены. Ведь пенсии на ограду не хватает, объяснил дедуля.