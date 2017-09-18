Общество

25 минут назад

В Липецких школах стало меньше первоклашек

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#демография
В Липецких школах стало меньше первоклашек

В начальном звене липецких школ уменьшилось число учащихся Больше всего ребят в школах Липецка в нынешнем учебном году оказалось в среднем звене. 

В настоящее время количество 5 – 9-классников перешагнуло 25-тысячный рубеж. Напротив,  сохранявшее на протяжении нескольких лет лидерство младшее звено, начало сдавать позиции. Число обучающихся с 1 по 4 классы сократилось до 23,3 тыс. малышей, сообщил сегодня на оперативном совещании у главы города председатель департамента образования Александр Мочалов. 

Связаны эти перемены с сокращением рождаемости. Как отметил глава Липецка Сергей Иванов,  с 2017 года снижение не только в нашем регионе идет примерно на 10%. Такая динамика по разным прогнозам будет прослеживаться в период от 3 до 7 лет.  Затем возможен новый всплеск демографической активности.

В старших классах – 10-х и 11-х – знания получают сейчас около 4,7 тыс. человек. Всего же в 60 школах областного центра за парты сели более 53 тыс. учеников.
109
#демография

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