За неделю ОРВИ заболели 4675 человек

Грипп в регион пока не пришёл.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю с 11 по 17 сентября в области зарегистрировано 4675 случаев ОРВИ, что ниже уровня расчетного эпидемического порога на 6,5%.

78,3% всех случаев за неделю зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет, показатели заболеваемости в детских возрастных группах остаются ниже эпидемического порога (на 7%). Уровень госпитализации составил 4%, что ниже уровня предыдущей недели и соответствует среднемноголетнему показателю для этого периода года.

За неделю в области зарегистрировано 88 случаев пневмонии, что на 4-6% ниже уровня прошлой недели и уровня прошлого года. Среди заболевших преобладают взрослые (67,5%), в т.ч. в возрасте старше 40 лет 55,7% всех заболевших.

При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ и пневмоний на прошедшей неделе доля положительных проб составила 53,3%, представленных вирусами парагриппа (46,7% проб) и аденовирусами (6,7%), вирусов гриппа не обнаружено.

В городах и районах области продолжается иммунопрофилактическая кампания - уже успело привиться 205984 жителей (17,8% населения). Из них в рамках Национального календаря профилактических прививок привито вакциной «Совигрипп» 61229 детей, 46 беременных и 134435 других взрослых, еще 10274 человека привито за счет средств работодателей и личные средства граждан.

Прививку вакцинами российского производства можно получить на бесплатной основе в государственных медицинских организациях по месту жительства, работы или учебы всем лицам из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок: дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, студенты, лица, подлежащие призыву на военную службу в 2017-2018 годах, беременные женщины, лица в возрасте старше 60 лет, лица, имеющие хронические заболевания (вакцинация особенно показана лицам с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением), лица с профессиональным риском заболевания: работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы.