Липчан спросят о планах на детей



С 19 сентября по 6 октября проводится выборочное наблюдение репродуктивных планов населения.



Как сообщает пресс-служба Липецкстата, наблюдение проводится в рамках постановления Правительства РФ «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» во всех субъектах Российской Федерации. В Липецкой области домашние хозяйства были выбраны методом случайного отбора. В обследовании примут участие жители отдельных домохозяйств городов Липецк, Елец, Грязи, Данков, а также сел Доброе, Казаки, Копцевы Хутора и Воробьевка. Всего в области интервьюеры посетят 135 домохозяйств.

В рамках обследования планируется получить статистическую информацию, которая поможет оценить эффективность существующих мер государственной поддержки семей с детьми и разработать дополнительные меры государственной поддержки, что позволят семьям иметь желаемое число детей.

Сведения, полученные в ходе опроса домохозяйств, используют для получения статистических данных в обобщенном виде. Росстат, в соответствии с требованиями федеральных законов о персональных данных, об официальном статистическом учете в системе государственной статистики, международных договоров Российской Федерации гарантирует неразглашение полученной от респондентов информации. Статистическую обработку персональных данных осуществят при условии их обязательного обезличивания.

Итоги наблюдения 2017 года по Российской Федерации, по городской и сельской местности, по отдельным социально-демографическим группам населения будут представлены в декабре 2017 года. Подобные обследования проводятся раз в пять лет.