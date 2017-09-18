Погода в Липецке

24 минуты назад

В Липецкой области небольшие дожди и до +23

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#дожди
В Липецкой области небольшие дожди и до +23

В ночь с 18 на 19 сентября с прохождением над территорией Липецкой области холодного фронта ожидаются кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. 

Температурный фон немного понизится. Днем 19 сентября и в последующие двое суток под влиянием антициклона в регионе установится хорошая погода, без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-16 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 сентября в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, гроза, днем без осадков. Ветер южный с переходом на западный, 6-11 м/сек., ночью при грозе порывы до 16 м/сек. Температура ночью 8-13 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра поднимется до 18-23 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем 19-21 тепла. 

День 19 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1949 году – 2 градуса мороза.

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#дожди

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