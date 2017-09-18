Гражданские дроны начнут регистрировать с весны

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К учету гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) можно будет приступить в апреле, если порядок проведения процедуры будет согласован в правительстве в ноябре. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса России.

«Проект постановления будет направлен в правительство РФ после завершения этапов согласования таблиц разногласий в федеральных органах исполнительной власти и проведения оценки регулирующего воздействия. Предположительно в конце осени», — рассказал «Известиям» представитель ведомства.

По его словам, планируется, что база данных учета БВС будет создана в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

Какое предприятие станет оператором системы учета пока окончательно не решено. Им может стать ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», являющееся единственным оператором ЕГИС.

«Однако для этого потребуется внести изменения в федеральный закон о транспортной безопасности в части системы ЕГИС ОТБ, а также издать соответствующий указ президента РФ и выпустить приказ Минтранса. Возможен и другой вариант утверждения оператора — проведение безальтернативного конкурса и организация закупки у единственного поставщика услуг», — отметил собеседник «Известий».

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#дрон

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