В России

36 минут назад

ФССП: более 40 млрд рублей удалось взыскать с отпускников в 2017 году

63
#судебные приставы
ФССП: более 40 млрд рублей удалось взыскать с отпускников в 2017 году

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), ограничения на выезд задолжавших государству россиян в период с января по сентябрь 2017 года позволили взыскать с них 41,1 млрд рублей. 

Как рассказали «Известиям» в службе, сейчас временно «невыездными» могут стать граждане, имеющие долги на сумму более 10 тыс. рублей — речь идет о задолженностях по алиментам, штрафам, коммунальным платежам и кредитам. С 1 октября 2017 года порог для невыезда повышается с 10 до 30 тыс. рублей.

Ведомство уверено, что практика ограничения выезда за границу России за долги — обоснована и крайне эффективна.

По данным ФССП, на 1 сентября этого года в России было выдано 1,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж, при этом вылететь на летний отдых в период с июня по август не смогли 11 921 должник.

63
#судебные приставы

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#дрон
Гражданские дроны начнут регистрировать с весны

26 минут назад

В России
Прощание с народным артистом СССР Зурабом Соткилавой пройдет 20 сентября в Большом театре
#Зураб Соткилава
Прощание с народным артистом СССР Зурабом Соткилавой пройдет 20 сентября в Большом театре

сегодня, 14:10

В России
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ряд префектур и столичных управ
#Москва #эвакуация
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ряд префектур и столичных управ

сегодня, 13:58

В России
В России утвердили календарь праздников на будущий год
#Календарь праздников
В России утвердили календарь праздников на будущий год

сегодня, 13:49

В России
На обновление инфраструктуры «Почты России» потребуется 50 млрд рублей‍
2
На обновление инфраструктуры «Почты России» потребуется 50 млрд рублей‍

вчера, 16:28

В России
Уральские активисты приковали себя наручниками возле незаконной свалки
Уральские активисты приковали себя наручниками возле незаконной свалки

16.09.2017 13:06

В России