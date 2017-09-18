Происшествия

51 минуту назад

На трассе Липецк-Усмань тройное столкновение

767
#авария #ДТП
На трассе Липецк-Усмань тройное столкновение
На трассе Липецк-Усмань у перекрестка с дорогой к селу Пасечки столкнулись "Нива Шевроле", "ГАЗель" и "Хендай".

По словам участников аварии, "Нива" выехала на трассу со второстепенной дороги и врезалась в "ГАЗель", та в свою очередь, ударила стоящий на перекрестке "Хендай".

Авария обошлась без пострадавших.



img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
767
#авария #ДТП

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Утром на проспекте Победы сбили девушку
#авария #ДТП
Утром на проспекте Победы сбили девушку

4 минуты назад

Происшествия
Липчанин убил мать ударом ножа
#убийство
9
Липчанин убил мать ударом ножа

сегодня, 14:46

Происшествия
В Грязинском районе автомобиль врезался в дерево
#дтп
3
В Грязинском районе автомобиль врезался в дерево

сегодня, 14:34

Происшествия
Авария с участием пьяного водителя маршрутки попала на видео
#ДТП #автобус
28
Авария с участием пьяного водителя маршрутки попала на видео

сегодня, 12:52

Происшествия
Под Липецком мужчину засыпало грудой земли
#несчастный случай
4
Под Липецком мужчину засыпало грудой земли

сегодня, 12:35

Происшествия
25-летнему липчанину грозит срок за повторную пьяную езду
#правила дорожного движения
3
25-летнему липчанину грозит срок за повторную пьяную езду

сегодня, 12:28

Происшествия