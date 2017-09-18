На трассе Липецк-Усмань тройное столкновение

На трассе Липецк-Усмань у перекрестка с дорогой к селу Пасечки столкнулись "Нива Шевроле", "ГАЗель" и "Хендай".



По словам участников аварии, "Нива" выехала на трассу со второстепенной дороги и врезалась в "ГАЗель", та в свою очередь, ударила стоящий на перекрестке "Хендай".



Авария обошлась без пострадавших.







