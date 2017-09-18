Общество

59 минут назад

Вывоз строительного мусора в Липецке на полигон их утилизации теперь бесплатен

390
#Благоустройство
Вывоз строительного мусора в Липецке на полигон их утилизации теперь бесплатен

Официально "Орлиный лог" закрыт с прошлой пятницы, но неофициально полигон продолжит работу.

Сегодня на совещании в мэрии глава Липецка сообщил о том, что официально с 15 сентября по требованию природоохранной прокуратуры полигон по утилизации строительных отходов и крупногабаритного мусора "Орлиный лог" закрыт. 

Это сообщение вызвало вопросы у заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Евгения Лисаконова. Мол, в городе создаётся плохая ситуация с вывозом таких отходов. На это Сергей Иванов отреагировал весьма оригинально:

- Этим полигоном можно пользоваться теперь безвозмездно, без приобретения талонов на вывоз мусора.

В настоящее время полигон "Орлиный лог" перешёл в муниципальную собственность. Сейчас в мэрии, как уже сообщал GOROD48, ищут возможность освоения второй очереди полигона, представляющего сегодня выработанный песчаный карьер, находящийся по соседству с его переполненной первой очередью.  
390
#Благоустройство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчан спросят о планах на детей
#перепись
Липчан спросят о планах на детей

21 минуту назад

Общество
Липецк получил на ремонт Петровского моста 100 миллионов рублей
#Петровский мост
6
Липецк получил на ремонт Петровского моста 100 миллионов рублей

сегодня, 15:49

Общество
В Ельце проинспектировали «народные тропы» через рельсы
#железнодорожный переезд
В Ельце проинспектировали «народные тропы» через рельсы

сегодня, 15:39

Общество
#Дороги
3
Глава Липецка призвал закончить ремонт дорог к концу недели

сегодня, 15:31

Общество
В Липецке стартовал фестиваль компьютерного творчества
#образование
В Липецке стартовал фестиваль компьютерного творчества

сегодня, 14:39

Общество
За некачественные туфли липчанке магазин вернул деньги
#некачественный товар
7
За некачественные туфли липчанке магазин вернул деньги

сегодня, 13:27

Общество