Вывоз строительного мусора в Липецке на полигон их утилизации теперь бесплатен

Официально "Орлиный лог" закрыт с прошлой пятницы, но неофициально полигон продолжит работу.

Сегодня на совещании в мэрии глава Липецка сообщил о том, что официально с 15 сентября по требованию природоохранной прокуратуры полигон по утилизации строительных отходов и крупногабаритного мусора "Орлиный лог" закрыт.



Это сообщение вызвало вопросы у заместителя председателя департамента ЖКХ мэрии Евгения Лисаконова. Мол, в городе создаётся плохая ситуация с вывозом таких отходов. На это Сергей Иванов отреагировал весьма оригинально:



- Этим полигоном можно пользоваться теперь безвозмездно, без приобретения талонов на вывоз мусора.



В настоящее время полигон "Орлиный лог" перешёл в муниципальную собственность. Сейчас в мэрии, как уже сообщал GOROD48, ищут возможность освоения второй очереди полигона, представляющего сегодня выработанный песчаный карьер, находящийся по соседству с его переполненной первой очередью.

