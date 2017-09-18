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сегодня, 15:31

Глава Липецка призвал закончить ремонт дорог к концу недели

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#Дороги
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Также Сергей Иванов попросил срочно отремонтировать ямы на центральных магистралях города, пока этому благоприятствует погода.

Сегодняшнее оперативное совещание в мэрии глава Липецка начал с темы дорожных работ:

- Вы понимаете, что такая хорошая погода не будет стоять бесконечно? Необходимо до конца недели завершить все работы по муниципальным контрактам, а также начать ямочный ремонт дорог горячим асфальтом, чтобы сэкономить на дорогом литом, чтобы не бросать асфальт в воду и не вызывать раздражение граждан.

Председатель городского департамента дорог и благоустройства Алексей Бахтин отрапортовал Сергею Иванову о том, что ремонтные работы идут на всех обьектах. К концу недели чиновник пообещал мэру закончить и принять в эксплуатацию шесть дорог, в их числе - по улицам Студеновской, Ковалева, Катукова, Юношеской. Также Алексей Бахтин заверил главу города в том, что горячим асфальтом до начала холодов будут заделаны ямы на проспектах Мира и Победы, а также на улице 50 лет НЛМК.
3 352
#Дороги
1

Комментарии (3)

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Эх, дороги...

42 минуты назад
Всё очень предсказуемо. Бюджетные деньги успешно освоены, дорог как не было, так и нет. И главное, на следующий год есть фронт работ. Только успевай бабло по карманам распихивать.
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Работник этого балагана

48 минут назад
А на Папина напротив роддома тоже не забудь, Алешка
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007

55 минут назад
всех на кол!!!смех!вспомнили в сентябре про шишочно-ямочный ремонт
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