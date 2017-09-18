Глава Липецка призвал закончить ремонт дорог к концу недели

Также Сергей Иванов попросил срочно отремонтировать ямы на центральных магистралях города, пока этому благоприятствует погода.

Сегодняшнее оперативное совещание в мэрии глава Липецка начал с темы дорожных работ:



- Вы понимаете, что такая хорошая погода не будет стоять бесконечно? Необходимо до конца недели завершить все работы по муниципальным контрактам, а также начать ямочный ремонт дорог горячим асфальтом, чтобы сэкономить на дорогом литом, чтобы не бросать асфальт в воду и не вызывать раздражение граждан.



Председатель городского департамента дорог и благоустройства Алексей Бахтин отрапортовал Сергею Иванову о том, что ремонтные работы идут на всех обьектах. К концу недели чиновник пообещал мэру закончить и принять в эксплуатацию шесть дорог, в их числе - по улицам Студеновской, Ковалева, Катукова, Юношеской. Также Алексей Бахтин заверил главу города в том, что горячим асфальтом до начала холодов будут заделаны ямы на проспектах Мира и Победы, а также на улице 50 лет НЛМК.

