Культура

34 минуты назад

Стройные и спортивные

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#фестиваль #мажоретки #барабанщицы
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Стройные и спортивные

Мажоретки и барабанщицы делятся фото с шоу в Чаплыгине.

В минувшие выходные на центральной площади Чаплыгина прошёл II Областной шоу-конкурс ансамблей мажореток и барабанщиц. В празднике приняли участие коллективы из Добровского, Долгоруковского, Краснинского, Становлянского, Тербунского, Хлевенского, Лев-Толстовского, Воловского и Липецкого  районов, из городов Липецк, Грязи,  Данков, Лебедянь, Чаплыгин, Усмань, Елец.

Конкурсная программа включала в себя соревнование в номинациях «Батон», «Помпон», «Классические мажоретки», «Мажорет-шоу», «Барабанщицы», «Марш-парад».

Начался конкурс с торжественного шествия всех участников по улице Советской Чаплыгина. Открытие конкурса состоялось на площади Октябрьской революции, где коллективы исполнили единую хореографическую композицию под музыку Ф. Лоу «Моя прекрасная леди» из кинофильма «Мери Поппинс, до свиданья!».

По итогам конкурсной программы команда мажореток хореографического коллектива МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр города Ельца» «Задоринки» получила главную награду - «Гран-при» .

Участницы конкурса активно делятся в соцсетях фотографиями и видео. 


1 391
#фестиваль #мажоретки #барабанщицы
1

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48

10 минут назад
где стройные и спортивные?
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