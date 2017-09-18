Фестиваль компьютерного творчества проводится в нашем городе в шестой раз.

В Липецке стартовал фестиваль компьютерного творчества «Поколение IT». Как сообщает пресс-служба департамента образования администрации города Липецка, в этом году он посвящен Году экологии в России. В рамках фестиваля запланированы конкурсы компьютерных рисунков, мультимедийных презентаций, видеофильмов, сайтов.

К участию в фестивале приглашаются учащиеся образовательных учреждений общего и дополнительного образования в возрасте от 6 до 18 лет. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 31 октября в Доме творчества «Октябрьский» (г. Липецк, ул. Депутатская, 55 б, 2 этаж, кабинет № 17). По итогам конкурсного отбора будут определены победители и призёры, которые в феврале 2018 года станут участниками финального праздника.

Фестиваль компьютерного творчества проводится в нашем городе в шестой раз. В прошлом году в нем состязались учащиеся из 41 образовательного учреждения, которые представили 149 конкурсных работ.