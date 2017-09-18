В Грязинском районе автомобиль врезался в дерево

В аварии есть пострадавшие

В 13:30 от диспетчера ЕДДС Грязинского муниципального района в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге «Липецк-Усмань» в районе села Сошки, Грязинского района. В результате нарушения ПДД водитель автомобиля «ВАЗ-2016» не справился с управлением и допустил наезд на дерево.



К месту происшествия выехало: 1 отделение ОП 34 ПСЧ.



В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в медучреждение.