Происшествия

сегодня, 14:34

В Грязинском районе автомобиль врезался в дерево

2 477
#дтп
В Грязинском районе автомобиль врезался в дерево

В аварии есть пострадавшие

В 13:30 от диспетчера ЕДДС Грязинского муниципального района в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге «Липецк-Усмань» в районе села Сошки, Грязинского района. В результате нарушения ПДД водитель автомобиля «ВАЗ-2016» не справился с управлением и допустил наезд на дерево. 

К месту происшествия выехало: 1 отделение ОП 34 ПСЧ.

В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в медучреждение.
2 477
#дтп

Комментарии (2)

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ВАЗ-2016

31 минуту назад
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Неавтофанат

51 минуту назад
"Не справиться с управлением" можно только на отечественных авто! Не зря зарубежные автородео до сих пор ставят на два колёса "шестерки"-жигули. Иномарки надо суметь пустить юзом или перевернуть. Это могут наши, но не все.
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