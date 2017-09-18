Происшествия
сегодня, 14:34
В Грязинском районе автомобиль врезался в дерево
В аварии есть пострадавшие
В 13:30 от диспетчера ЕДДС Грязинского муниципального района в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге «Липецк-Усмань» в районе села Сошки, Грязинского района. В результате нарушения ПДД водитель автомобиля «ВАЗ-2016» не справился с управлением и допустил наезд на дерево.
К месту происшествия выехало: 1 отделение ОП 34 ПСЧ.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в медучреждение.
К месту происшествия выехало: 1 отделение ОП 34 ПСЧ.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в медучреждение.
ВАЗ-2016
Неавтофанат