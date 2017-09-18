Культура

сегодня, 14:20

«Липецкую ярмарку» покажут в Армении

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#театр #кукольный театр
«Липецкую ярмарку» покажут в Армении

Липецкий театр едет на гастроли в Армению.

Липецкий государственный театр кукол по приглашению Армянского центра международного союза кукольников UNIMA едут в Армению на Двенадцатый международный фестиваль театров кукол «Туманяновский день сказки». Как сообщила GOROD48 заведующий литературно-драматической частью Липецкого государственного театра кукол Олеся Ласкателева, пробудут липецкие актеры в Армении с 19 по 25 сентября и дадут в городе Ванадзор и в   Ереване 2 спектакля «Липецкая ярмарка», основанного на фольклоре, собранном на территории нашего края.

Фестиваль «Туманяновский день сказки» направлен на поддержку детей, оставшихся без родителей. Это также масштабная акция для детей, направленная на знакомство с культурой и фольклором разных стран, прививающая детям любовь к искусству и воспитывающая в них космополитизм.

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#театр #кукольный театр

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