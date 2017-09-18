12 минут назад
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ряд префектур и столичных управ
Сотрудников трех столичных управ и пяти городских префектур эвакуируют из зданий после анонимных звонков с сообщениями об угрозе взрыва.
По его словам, все помещения обследуются. "Работают кинологи и представители всех оперативных служб города",— добавил он.
Накануне из-за звонков о бомбах были эвакуированы торговые центры "Охотный ряд", "Хорошо!", "МЕГА Теплый стан" и "Океания".
Начиная с 11 сентября по всей России из-за анонимных звонков были массово эвакуированы более 140 тыс. человек. Угроза взрывов в более чем 420 зданиях не подтвердилась. В некоторых регионах возбуждены уголовные дела о ложных призывах к терроризму. Основной версией происходящего считается спланированная атака.