В России

12 минут назад

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ряд префектур и столичных управ

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#Москва #эвакуация
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ряд префектур и столичных управ

Сотрудников трех столичных управ и пяти городских префектур эвакуируют из зданий после анонимных звонков с сообщениями об угрозе взрыва.

В Москве сотрудников девяти городских учреждений эвакуируют после анонимных сообщений об угрозе взрыва, - сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. "Оперативные службы проверяют после поступивших анонимных звонков в Москве пять префектур, три управы районов, офисное здание. На время проверки эвакуированы более 600 человек",— сообщил собеседник.

По его словам, все помещения обследуются. "Работают кинологи и представители всех оперативных служб города",— добавил он.

Накануне из-за звонков о бомбах были эвакуированы торговые центры "Охотный ряд", "Хорошо!", "МЕГА Теплый стан" и "Океания".

Начиная с 11 сентября по всей России из-за анонимных звонков были массово эвакуированы более 140 тыс. человек. Угроза взрывов в более чем 420 зданиях не подтвердилась. В некоторых регионах возбуждены уголовные дела о ложных призывах к терроризму. Основной версией происходящего считается спланированная атака.
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#Москва #эвакуация

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