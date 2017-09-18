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22 минуты назад
В России утвердили календарь праздников на будущий год
Стало известно, как отдыхает большинство россиян в 2018 году.
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила подготовленный Министерством труда проект о переносе выходных дней, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
"С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России подготовил проект постановления правительства России, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2018 году", — говорится в сообщении.
В тексте проекта говорится, что выходные дни 6 и 7 января — суббота и воскресенье, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно.
Кроме того, предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня, а также с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря, - пишет Газета.ru.
Таким образом, в 2018 году следующие дни будут выходными:
с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года — новогодние и рождественские каникулы;
с 23 по 25 февраля — выходные в честь Дня защитника Отечества;
с 8 по 11 марта — в честь Международного женского дня;
с 29 апреля по 2 мая — в честь Праздника весны и труда;
9 мая — День Победы;
с 10 по 12 июня — в честь Дня России;
с 3 по 5 ноября — в честь Дня народного единства.
"С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России подготовил проект постановления правительства России, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2018 году", — говорится в сообщении.
В тексте проекта говорится, что выходные дни 6 и 7 января — суббота и воскресенье, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно.
Кроме того, предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня, а также с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря, - пишет Газета.ru.
Таким образом, в 2018 году следующие дни будут выходными:
с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года — новогодние и рождественские каникулы;
с 23 по 25 февраля — выходные в честь Дня защитника Отечества;
с 8 по 11 марта — в честь Международного женского дня;
с 29 апреля по 2 мая — в честь Праздника весны и труда;
9 мая — День Победы;
с 10 по 12 июня — в честь Дня России;
с 3 по 5 ноября — в честь Дня народного единства.