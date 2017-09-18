Общество
45 минут назад
Игорь Тиньков стал лучшим спикером Центральной России
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В тройке лидеров также спикер Брянского городского Совета депутатов и председатель Воронежской городской думы.
Аналитический доклад с рейтингом руководителей горсоветов 16 областных центров ЦФО подготовил рейтинговый комитет АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов» (www.arsep.ru/news/34).
В качестве наиболее успешной практики участия городских парламентов в развитии территории эксперты называют деятельность спикера Липецкого горсовета Игоря Тинькова.
Главным принципом своей работы он обозначил жесткий контроль за расходованием бюджетных средств и максимальную открытость представительного органа власти. Так, после ряда проверок Счетной палаты, проведенных по запросу председателя горсовета, вскрылись хищения бюджетных денег в ряде МУПов. Результаты проверок направлены в правоохранительные органы, в самих учреждениях проведены кадровые перестановки, а в Устав Липецка внесен пункт о согласовании с депутатским корпусом претендентов на должность муниципальных предприятий.
По инициативе Игоря Тинькова были приняты нормативные документы, которые позволили навести порядок в липецких дворах. Так депутаты утвердили Порядок утилизации бесхозных автомобилей, создающих серьезные помехи для уборки территории и проезда «скорых». С подачи горсовета в Липецке была проведена инвентаризация всего игрового и детского оборудования во дворах, были демонтированы старые безхозные турники и горки, которые представляли опасность для здоровья, и установлены новые комплекты. Также горсовет первым поднял тему безхозных газовых сетей в городе, которые никто не обслуживает. Был разработан нормативно-правовой акт, который позволил придать этим повышенной опасности объектам официальный статус.
По настоянию Тинькова в Липецке начали переходить от точечного благоустройства к комплексной модернизации городского пространства. Липецкий горсовет первым поднял вопрос о межевании городской территории, как основе ее благоустройства. Под руководством Игоря Тинькова горсовет впервые стал «мобильным». Организованы систематические выездные комиссии горсовета по обращениям граждан. Ежемесячно в таком режиме работает комиссия по ЖКХ - эта сфера вызывает у липчан наибольшее внимание. Многие из вопросов удается решить прямо на месте.
В тройке лидеров также спикер Брянского городского Совета депутатов, глава города Александр Хлиманков и председатель Воронежской городской думы Владимир Ходырев.
В качестве наиболее успешной практики участия городских парламентов в развитии территории эксперты называют деятельность спикера Липецкого горсовета Игоря Тинькова.
Главным принципом своей работы он обозначил жесткий контроль за расходованием бюджетных средств и максимальную открытость представительного органа власти. Так, после ряда проверок Счетной палаты, проведенных по запросу председателя горсовета, вскрылись хищения бюджетных денег в ряде МУПов. Результаты проверок направлены в правоохранительные органы, в самих учреждениях проведены кадровые перестановки, а в Устав Липецка внесен пункт о согласовании с депутатским корпусом претендентов на должность муниципальных предприятий.
По инициативе Игоря Тинькова были приняты нормативные документы, которые позволили навести порядок в липецких дворах. Так депутаты утвердили Порядок утилизации бесхозных автомобилей, создающих серьезные помехи для уборки территории и проезда «скорых». С подачи горсовета в Липецке была проведена инвентаризация всего игрового и детского оборудования во дворах, были демонтированы старые безхозные турники и горки, которые представляли опасность для здоровья, и установлены новые комплекты. Также горсовет первым поднял тему безхозных газовых сетей в городе, которые никто не обслуживает. Был разработан нормативно-правовой акт, который позволил придать этим повышенной опасности объектам официальный статус.
По настоянию Тинькова в Липецке начали переходить от точечного благоустройства к комплексной модернизации городского пространства. Липецкий горсовет первым поднял вопрос о межевании городской территории, как основе ее благоустройства. Под руководством Игоря Тинькова горсовет впервые стал «мобильным». Организованы систематические выездные комиссии горсовета по обращениям граждан. Ежемесячно в таком режиме работает комиссия по ЖКХ - эта сфера вызывает у липчан наибольшее внимание. Многие из вопросов удается решить прямо на месте.
В тройке лидеров также спикер Брянского городского Совета депутатов, глава города Александр Хлиманков и председатель Воронежской городской думы Владимир Ходырев.
3 253
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