Общество

45 минут назад

Игорь Тиньков стал лучшим спикером Центральной России

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#Игорь Тиньков
Игорь Тиньков стал лучшим спикером Центральной России

В тройке лидеров также спикер Брянского городского Совета депутатов и председатель Воронежской городской думы.

Аналитический доклад с рейтингом руководителей горсоветов 16 областных центров ЦФО подготовил рейтинговый комитет АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов» (www.arsep.ru/news/34).

В качестве наиболее успешной практики участия городских парламентов в развитии территории эксперты называют деятельность спикера Липецкого горсовета Игоря Тинькова.

Главным принципом своей работы он обозначил жесткий контроль за расходованием бюджетных средств и максимальную открытость представительного органа власти. Так, после ряда проверок Счетной палаты, проведенных по запросу председателя горсовета, вскрылись хищения бюджетных денег в ряде МУПов. Результаты проверок направлены в правоохранительные органы, в самих учреждениях проведены кадровые перестановки, а в Устав Липецка внесен пункт о согласовании с депутатским корпусом претендентов на должность муниципальных предприятий.

По инициативе Игоря Тинькова были приняты нормативные документы, которые позволили навести порядок в липецких дворах. Так депутаты утвердили Порядок утилизации бесхозных автомобилей, создающих серьезные помехи для уборки территории и проезда «скорых». С подачи горсовета в Липецке была проведена инвентаризация всего игрового и детского оборудования во дворах, были демонтированы старые безхозные турники и горки, которые представляли опасность для здоровья, и установлены новые комплекты. Также горсовет первым поднял тему безхозных газовых сетей в городе, которые никто не обслуживает. Был разработан нормативно-правовой акт, который позволил придать этим повышенной опасности объектам официальный статус.

По настоянию Тинькова в Липецке начали переходить от точечного благоустройства к комплексной модернизации городского пространства. Липецкий горсовет первым поднял вопрос о межевании городской территории, как основе ее благоустройства. Под руководством Игоря Тинькова горсовет впервые стал «мобильным». Организованы систематические выездные комиссии горсовета по обращениям граждан. Ежемесячно в таком режиме работает комиссия по ЖКХ - эта сфера вызывает у липчан наибольшее внимание. Многие из вопросов удается решить прямо на месте.

В тройке лидеров также спикер Брянского городского Совета депутатов, глава города Александр Хлиманков и председатель Воронежской городской думы Владимир Ходырев.
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#Игорь Тиньков

Комментарии (3)

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Копейка рубль бережет

14 минут назад
готовятся они перед богом предстать, т.к. свое время понатаскали вдоволь, а теперь совесть за яйца потянула
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Избиратель.

31 минуту назад
Он прославился только селфи с проституткуй Аргурбвш ! Ничего полезного для города он не заделал как сити менеджер Иванов . Они пустышки нахлебники!
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ЧТО ТО

36 минут назад
Он часто начал мелькат.На мера готовится.
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