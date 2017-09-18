В театре пройдёт экологическая выставка

Эта экспозиция уже побывала на культурных площадках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

22 сентября в фойе Липецкого академического театра драмы им. Л.Н. Толстого откроется экологическая передвижная фотовыставка Георгия Богословского "Будь счастливым на чистой Земле!".Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, фотовыставка действует с начала Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленного в России в 2017 году, и уже состоялась на культурных площадках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Она проходит при поддержке Минприроды России, Правительства Москвы, официального сайта Года экологии и других информационных ресурсов.В основу экспозиции легли работы фотохудожника, сделанные во время путешествий по Байкалу, Бурятии, Алтаю, Центральной России, Армении, Киргизии, Казахстану и Монголии. Выставка продлится до 22 октября.А 26 сентября по 8 октября в Липецке пройдет первый региональный этап Всероссийского фестиваля «Уникум». Юные художники Липецкой области пятый год подряд успешно участвуют во Всероссийском фестивале «Уникум». Особенно активно проходило участие в последние два года.

Конкурсный отбор творческих работ в этом году, как и в прошедшем, будет проходить в несколько этапов в номинациях «Изобразительное искусство», «Фотоискусство», «Декоративно-прикладное искусство». В результате конкурсного отбора лучшие работы юных художников Липецкой области, признанные победителями первого регионального тура, будут направлены в оргкомитет в Санкт-Петербург для участия во втором всероссийском туре фестиваля. Имена финалистов «Уникум - 2017» станут известны в декабре 2017 года.