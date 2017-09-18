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На сахарном заводе в свекле нашли гранату

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На сахарном заводе в свекле нашли гранату

Боеприпас лежал в земле со времен Великой Отечественной.

17 сентября около 08.30  в дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу поступило сообщение об обнаружении в пункте приема свеклы на Сахарном заводе предмета, похожего на гранату. 

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пункт приема оцепили, у завода выставили наряды полиции. При исследовании гранаты выяснилось, что найдена полуразрушенная граната времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

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Комментарии (1)

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Дед

5 минут назад
Блин,а я думаю,куда она у меня пропала?
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