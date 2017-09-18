Происшествия

22 минуты назад

Авария с липецкой машиной под Рязанью унесла жизнь девушки-водителя

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#дтп
Авария с липецкой машиной под Рязанью унесла жизнь девушки-водителя

Серьезно пострадали и подруги 18-летней двушки.

Накануне, в 20.20 в Шиловском районе Рязанской области, на 109 км дороги Ряжск – Касимов - Нижний Новгород 18-летняя девушка, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», не справилась с управлением, допустила занос своего транспортного средства, в результате чего совершила столкновение с автомобилем «Форд Карго» под управлением 46-летнего жителя Липецкой области.

В результате ДТП водитель «Ниссана» получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте дорожной аварии.

Ехавшие с ней в качестве пассажиров 18-летняя и 16-летняя девушки с серьезными травмами госпитализированы в больницу. Водителю «Форда» была оказана медицинская помощь, сообщили в УМВД России по Рязанской области.
414
#дтп

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