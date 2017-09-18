В Липецке пьяный водитель маршрутки искалечил двух пассажиров

Водитель угнал автобус с территории автопредприятия.

В Липецке на улице Свиридова у дома №5 столкнулись два автобуса "Ман" маршрута №308к.



Очевидцы аварии, рассказывают, что один из автобусов стоял у края дороги, второй зацепил его и протащил несколько метров, вытолкнув на обочину.



В результате аварии пострадали две пассажирки второго автобуса: одна из них получила перелом ноги, у второй - поврежден позвоночник.



54-летний виновник аварии еле держится на ногах - автоинспекторы уверены, что он пьян. Мужчина проходит медосвидетельствование.



По словам представителей компании-перевозчика, водитель самовольно сел за руль автобуса, по-сути угнав машину, стоявшую на ремонте.





