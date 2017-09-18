Происшествия

45 минут назад

В Липецке пьяный водитель маршрутки искалечил двух пассажиров

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#авария #ДТП
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В Липецке пьяный водитель маршрутки искалечил двух пассажиров

Водитель угнал автобус с территории автопредприятия.

В Липецке на улице Свиридова у дома №5 столкнулись два автобуса "Ман" маршрута №308к.

Очевидцы аварии, рассказывают, что один из автобусов стоял у края дороги, второй зацепил его и протащил несколько метров, вытолкнув на обочину.

В результате аварии пострадали две пассажирки второго автобуса: одна из них  получила перелом ноги, у второй - поврежден позвоночник.

54-летний виновник аварии еле держится на ногах - автоинспекторы уверены, что он пьян. Мужчина проходит медосвидетельствование.

По словам представителей компании-перевозчика, водитель самовольно сел за руль автобуса, по-сути угнав машину, стоявшую на ремонте.


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#авария #ДТП
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Комментарии (15)

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Мария

24 секунды назад
Это был ужас. Из колен торчат кости, оторванные руки улетели на 10 метров, кровью забрызгано все вокруг, сердце висит на терминале оплаты, глаз вырван, это страшно.
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с переломом ноги сама дошла до скорой ?

10 минут назад
с переломом ноги сама дошла до скорой ?
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Серый

13 минут назад
Как угнал? Что за детский лепет? Дело в другом ни кто медосмотр не проходит а барину главное прибыль его меньше всего интересует состояние водителя.
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БРЕД

13 минут назад
Каждый водитель проходит мед освидетельствование перед выходом в рейс и после тоже. Или его пьяным пустили или он выпил за рулем, а может его состояние можно объяснить шоком или проблемами со здоровьем. Нельзя заявлять о его алкогольном состоянии пока экспертиза не подтвердит этот факт.
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интресно другое

14 минут назад
водитель по маршруту что-ли паксов собирал ?
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48@.

15 минут назад
Мужик хотел подколымить на опохмелку ( светое дело).
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жора а

17 минут назад
ТО НЕИПРАВНЫЕ ТО БЬЮТСЯ ВСЕ ИДЕТ ОТ ГОЛОВЫ
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Юлия

19 минут назад
Суки, плату за проезд подняли, а бардак во всех автобусах еще хуже стал, не говоря уже о маршрутках.
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понять и простить

20 минут назад
а мещернуть это святое дело
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гость

24 минуты назад
Совсем сдурели? Как это угнал? Кто его в таком виде на территорию автобазы пустил. Гады - оправдание нашли. Не угнал, а сел за руль и тут же влип! Снижайте плату за проезд, пока порядок не навели!!!
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