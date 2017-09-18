Происшествия
45 минут назад
В Липецке пьяный водитель маршрутки искалечил двух пассажиров
Водитель угнал автобус с территории автопредприятия.
В Липецке на улице Свиридова у дома №5 столкнулись два автобуса "Ман" маршрута №308к.
Очевидцы аварии, рассказывают, что один из автобусов стоял у края дороги, второй зацепил его и протащил несколько метров, вытолкнув на обочину.
В результате аварии пострадали две пассажирки второго автобуса: одна из них получила перелом ноги, у второй - поврежден позвоночник.
54-летний виновник аварии еле держится на ногах - автоинспекторы уверены, что он пьян. Мужчина проходит медосвидетельствование.
По словам представителей компании-перевозчика, водитель самовольно сел за руль автобуса, по-сути угнав машину, стоявшую на ремонте.
Очевидцы аварии, рассказывают, что один из автобусов стоял у края дороги, второй зацепил его и протащил несколько метров, вытолкнув на обочину.
В результате аварии пострадали две пассажирки второго автобуса: одна из них получила перелом ноги, у второй - поврежден позвоночник.
54-летний виновник аварии еле держится на ногах - автоинспекторы уверены, что он пьян. Мужчина проходит медосвидетельствование.
По словам представителей компании-перевозчика, водитель самовольно сел за руль автобуса, по-сути угнав машину, стоявшую на ремонте.
Мария
с переломом ноги сама дошла до скорой ?
Серый
БРЕД
интресно другое
48@.
жора а
Юлия
понять и простить
гость