Происшествия

48 минут назад

Горящие покрышки переполошили липчан

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#пожар
Горящие покрышки переполошили липчан

Оказалось, что костер развели хулиганы.

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Плотный столб дыма сегодня утром заметили жители микрорайона "Елецкий". Как оказалось, ничего опасного не произошло: в поселке Сырский Рудник на улице Исполкомовской горела куча старых покрышек.

По словам жителей улицы, костер стал делом рук хулиганов.

Костер площадью 50 кв. м. потушил расчет специализированной пожарной части ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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#пожар

Комментарии (1)

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Светлана

13 минут назад
Это ЗНАК: скоро выбирать нового ПАПУ!
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