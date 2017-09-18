Происшествия

51 минуту назад

На улице Неделина квартирант забил хозяина жилья топорищем

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#убийство
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На улице Неделина квартирант забил хозяина жилья топорищем

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего уроженца Свердловской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 10 июля 2017 года в квартире жилого дома по улице Неделина при распитии спиртных напитков между 50–летним хозяином помещения и его квартиросъемщиком произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой квартирант жестоко избил своего оппонента. Используя рукоятку от топора и деревянную перекладину из мебельного шкафа, он нанес потерпевшему не менее 30 ударов по всему телу хозяина квартиры. От полученных травм потерпевший скончался.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, которые подтвердил в ходе их проверки на месте происшествия. Вместе с тем следствием собрана необходимая доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

481
#убийство
2

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