100-метровое граффити молодой работник НЛМК посвятил экологии

В Липецке продолжается реализация проекта «Стальное дерево».

Водопроводчику доменной печи цеха №1, работнику «горячего цеха» Алексею Заеву 33 года. В 2017 году он решил во второй раз принять участие в конкурсе «Молодой лидер НЛМК». Его проект - экологическое граффити. Алексей с командой преобразили скучную бетонную коробку теплостанции за остановкой общественного транспорта «28 микрорайон».





- Это здание было обыкновенным, серым и будничным, а сегодня стало ярким и красивым. Когда-то граффити были формой протеста молодежи. Мы же предлагаем с помощью рисунков сделать красивыми старые невзрачные объекты. Кроме того, проект привлечение интереса липчан к решению экологических проблем, - считает депутат Липецкого областного Совета Андрей Трофименков.





Бетонную станцию Алексей Заев и его единомышленники превратили в уникальный арт-объект, который сразу же после завершения работы «оккупировали» те, ради кого и создавались рисунки – дети: учащиеся школы №18 стали гостями открытия экологического граффити.





Теперь в Липецке есть замечательный фон для нестандартных селфи.

- Граффити посвящено Году экологии - в центре композиции мальчик на фоне узнаваемого липецкого пейзажа и текст: «Он полюбит мир таким, какой он есть... Сохрани его чистым». И место для граффити выбрано удачное: высокая проходимость, молодой микрорайон, рядом школа. «Сохрани его чистым» - фраза из рисунка относится не только к охране окружающей среды, но также - к экологии души. Если мы сохраним чистыми детские души, их любовь к природе, то сохраним и окружающую среду, - уверен Алексей Заев. - С помощью современного искусства мы стараемся расшевелить людей, размягчить зачерствевшие сердца, сделать людей добрее. Это основная задача нашего искусства.

Умению рисовать граффити школьников обучали прямо на празднике. Юные липчане попытались выполнить нехитрые элементы. Удавалось не с первого раза. Хотя задача стояла простая - рисовать круги. А вот у команды Алексея Заева фронт работа была куда масштабнее - стена в 100 квадратных метров!









Освоить навыки уличного художника оказалось непросто.

- Мы работали командой из трех человек: я и лучшие уличные художники города, которым принадлежит знаменитое граффити на улице Берзина. На рисунок у нас ушло 92 баллончика краски. По планам завершить композицию мы должны были за 20 дней, но, работая с 8 утра до 8 вечера в жару и дождь, уложились за неделю, - вспоминает Алексей Заев. - До начала работы и по её завершению проходят социологические опросы. Нам уже ответили 200 школьников. 78% респондентов считают, что современное искусство может привлечь внимание к вопросам экологии; 92% ответили, что состояние окружающей среды зависит от нас самих. Позже мы выясним, повлияло ли наше граффити на липчан. С учетом этих продолжим работу по украшению города.









На 100-метровый рисунок Алексею Заеву и его друзьям понадобилось 92 баллончика краски.

Команда Алексея Заева уже подготовила эскизы для следующих экологических граффити. Дело за малым - найти площадки. А здесь на выручку обещает прийти администрация Липецка.

- Я сам житель этого микрорайона, - заметил председатель департамента образования администрации Липецка Александр Мочалов. - С удивлением смотрел каждый день, как ширится и разрастается картина. Я благодарен «Ммолодым лидерам НЛМК»! Администрация Липецка берет на себя обязанность поддерживать все проекты, которые связаны с экологией нашего города. И, надеюсь, что мы сделаем Липецк еще более комфортным и чистым.

Почему я должен стать "Молодым лидером НЛМК"?

Алексей Заев: Я знаю, как побеждать. Я занимался спортом и знаю, что для победы нужно работать каждый день. Каждый день нужно прилагать усилия: побеждать себя, продвигаться вперёд, не стоять на месте. Я смогу победить! Но мои соперники - достойные, и в этой борьбе рождается неповторимый продуктивный азарт.

В чем важность моего проекта?

Алексей Заев: Людям необходимо понять, что они живут в нашем общем доме - Липецке. И наш общий дом нужно сохранять чистым!

Мой жизненный девиз...

Алексей Заев: Здесь и сейчас!