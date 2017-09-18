Липчанка стала фигурантом уголовного дела о незаконной регистрации мигрантов

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней липчанки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).



По версии следствия, жительница областного центра, действуя из корыстных побуждений, умышленно ввела в заблуждение сотрудников территориального органа ОВМ ОМВД России по Липецку и фиктивно поставила на учет трех граждан Армении, зарегистрировав их в квартире, принадлежащей ей на праве собственности. При этом женщина понимала, что мигранты не намерены находиться по месту регистрации, поскольку в данном помещении проживала сама подозреваемая и его площади недостаточно для проживания посторонних лиц.



Вину в совершении преступления липчанка признала. Вместе с тем следствием проводятся необходимые действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

