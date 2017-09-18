сегодня, 11:19
Липчанка стала фигурантом уголовного дела о незаконной регистрации мигрантов
Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней липчанки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
Вину в совершении преступления липчанка признала. Вместе с тем следствием проводятся необходимые действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Липчанка