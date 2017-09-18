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Липчанка стала фигурантом уголовного дела о незаконной регистрации мигрантов

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#прописка
Липчанка стала фигурантом уголовного дела о незаконной регистрации мигрантов

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении  49-летней  липчанки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

По версии следствия, жительница областного центра, действуя из корыстных побуждений,  умышленно ввела в заблуждение сотрудников территориального органа ОВМ ОМВД России по Липецку и фиктивно поставила на учет трех граждан Армении, зарегистрировав их в квартире, принадлежащей ей на праве собственности. При этом женщина понимала, что мигранты не намерены находиться по месту регистрации, поскольку в данном помещении проживала сама подозреваемая и его площади недостаточно для проживания посторонних лиц.  

Вину в совершении преступления липчанка признала. Вместе с тем следствием проводятся необходимые действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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#прописка

Комментарии (1)

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Липчанка

19 минут назад
Трех? У нас тут мадама одна 112 человек в двушке у себя прописала, свыше 1 млн. долга за ЖКХ, и приставы к ней не торопятся. Явно ей кто-то из паспортного и полиции в помощь.
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