Происшествия

25 минут назад

Администратор магазина с контрафактом пытался подкупить полицейского

208
#контрафакт #взятка
Администратор магазина с контрафактом пытался подкупить полицейского

Следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего уроженца Республики Таджикистан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)).

По данным следствия, подозреваемый - администратор магазина одежды и обуви - передал взятку полицейскому, действовавшему в рамках оперативных мероприятий по изъятию контрафактной продукции. За 20 тысяч рублей администратор предлагал полицейскому закрыть глаза на торговлю поддельными товарами известных брендов.

В ходе расследования вину в совершении преступления подозреваемый признал и раскаялся в содеянном. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства коррупционного преступления, формируется доказательственная база. Расследование уголовного дела продолжается.  

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде  штрафа в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, или в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

208
#контрафакт #взятка

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