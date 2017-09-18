В Липецкой области сокращается количество повторных преступлений

По итогам 8 месяцев рецидивная преступность снизилась на 0,8%.

В Липецкой области состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Как сообщает управление административных органов Липецкой области, принимаемые меры по социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и профилактике рецидивной преступности, способствовали сокращению количества преступлений со стороны лиц, ранее их совершавших, по итогам 2016 года на 10,5%, 8 месяцев 2017 года на 0,8%.Законом Липецкой области «О квотировании рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите», организациям, в которых численность работников превышает 100 человек, установлена квота для приема на работу лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и обратившиеся в течение одного года в органы службы занятости, в размере 3 процентов к среднесписочной численности работников.

Для проведения работы по ресоциализации, социальной реабилитации и содействию в трудоустройстве осужденных граждан и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, между управлением труда и занятости Липецкой области и управлением федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области заключено соглашение о совместной деятельности. С лицами, освободившимися из мест лишения свободы и обратившимися в органы службы занятости, проводится профориентационная работа с целью подбора наиболее подходящего варианта трудоустройства, выбора, перемены профессии.